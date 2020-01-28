شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصفيات الأولية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، التصفيات الأولية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره المحلية، فى مناطق المملكة، حيث تم الانتهاء من التصفيات فى مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية وتبوك، ولا زالت التصفيات قائمة بجميع مناطق المملكة، استعداداً للتصفيات النهائية للجائزة، والتى ستكون خلال الفترة من 4 - 8 / 8 / 1441هـ، بمدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الأمانة العامة أن المسابقة تحظى باهتمام كبير من قبل طلاب جمعيات تحفيظ القرآن، وكذلك أبناء شهداء الواجب للمشاركة فيها، لما لها من أهمية وفوائد فى تشجيع شباب الأمة الإسلامية على العمل على فهم القرآن الكريم باعتباره دستور هذه الأمة.

يذكرأن، أصدرت الجمارك السعودية منشور يحدد عدد السجائر المسموح بها للأفراد المسافرين البالغين 18 عاماً ، والتي قدرت بـ 200 سيجارة فقط معفاه من الرسوم الجمركية، والسماح مؤقتاً بدخول 1000 سيجارة للاستخدام الشخصي مستحقة للرسوم الجمركية، وأكدت الجمارك السعودية خلال البيان المنشور على الحساب الخاص بها على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أن الجمارك السعودية حددت السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 عاماً ، والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة فقط ، والسماح مؤقتاً بتحصيل الرسوم المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة، جاء ذلك تصحيحاً لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولى ،حول العدد المسموح به دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد.

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وأشارت الجمارك السعودية أنه لم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى " المعسل 500 جرام والسيجار 24 سيجار"، وما زاد عن هذه الكميات لا يسمح بدخولها، ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، والعمل مؤقتاً بذلك حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص "الدخان الجديد".

في سياق آخر، خاطبت هيئة الجمارك والموانئ السعودية، نظيرتها فى مصلحة الجمارك المصرية، بإطلاق المملكة مشروع خدمة حجز المواعيد للشاحنات فى المنافذ البرية، وبحسب خطاب الجمارك السعودية فإن هذه الخدمة تهدف لتسهيل حركة نقل البضائع من وإلى المنافذ البرية بكل سهولة ويسر، وفى وقت قصير، مما يسهم فى تحفيز التشغيل بالسعة الكاملة على مدار اليوم، ويؤدى إلى تسريع عملية دخول وخروج الشاحنات .

وقال خطاب الجمارك السعودية ،أن هذه الخدمة تطبق على مراحل، وتشمل المرحلة الأولى منها، منفذ جسر الملك فهد للشاحنات الصادرة أو العابرة لمملكة البحرين بتاريخ 15 يناير 2020، ومنفذ البطحاء للشاحنات الواردة من دولة الإمارات للملكة أو بقص المرور عبر أراضى السعودية بتاريخ 15 يناير 2020، وللشاحنات الصادرة أو العابرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 30 يناير 2020.