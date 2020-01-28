- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تم الاعلان مؤخراً عن Fujifilm X-T200 وهي كاميرا ميرورليس APS-C قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K تصل إلى 30 إطار في الثانية باستخدام بطاقات UX Speed Class 3 SDXC أو أعلى، يمكن للكاميرا أيضًا تسجيل فيديو بدقة 1080p حتى 120p اطار في الثانية إلى جانب فيديو مربّع 1080 × 1080 بسرعة تصل إلى 60 إطارًا في الثانية لإنتاج محتوى لقنوات التواصل الاجتماعي، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة… © القيادي الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
تتميز الكاميرا بمستشعر CMOS عالي السرعة بوضوح 24.2 ميجابكسل
مع فلتر ألوان أساسي بالإضافة الى نظام تركيز AF هجين يعتمد على التباين
والكشف عن المراحل، ونظام تثبيت صورة جيروسكوبي.
© alqiyady الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض
هيكل الكاميرا يتمتع بتصميم فوجي فيلم التقليدي والحديث مع أزرار تحكم
في الجزء العلوي، يمكن ضبط الإعدادات الأخرى باستخدام شاشة تعمل باللمس
قياس 3.5 بوصة قابلة للدوران 180 درجة والتي يمكن استخدامها أيضًا
للتركيز على الموضوع عن طريق اللمس.
© alqiyady الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض
يساعد المستشعر المدمج في كاميرا Fujifilm X-T200 على تقليل اهتزاز الكاميرا
من خلال تطبيق خوارزمية تثبيت الصورة الرقمية الخاصة بها والتي تتيح التقاط مشاهد
سلسة اكثر، يبدو أن X-Fujifilm X-T200 هي أول كاميرا ميرورليس توفر
هذه التكنولوجيا الرقمية، لكن لسوء الحظ يمكن تفعيلها عند تصوير HD فقط.
هناك حد مدته 15 دقيقة عند التصوير بدقة 4K و 30 دقيقة عند التصوير بدقة 1080،
تقوم الكاميرا بانتاج فيديو بدقة 4K (3840 × 2150) عن طريق تسجيل فيديو 6K
بدون اقتصاص بوضوح (6032 × 3392) وتصغير حجمه بترميز H.264.
© alqiyady الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض
تحتوي Fujifilm X-T200 على 11 مؤثر لمحاكاة الأفلام باستثناء F-Log،
توفر أيضًا وضع فيلم HDR جديد يتيح للمستخدمين دمج مقاطع فيديو متعددة مع إعدادات
تعريض مختلفة لزيادة النطاق الديناميكي والحصول على مشاهد غنية بالتفاصيل.
يمكنك استخدام منفذ الميكروفون قياس 3.5 ملم للتسجيل الصوتي المباشر،
ولكن للاسف لا يوجد دخل سماعة رأس للتحكم في مستويات الصوت أثناء التصوير!. * الميزات التقنية في كاميرا Fujifilm X-T200
– مستشعر APS-C عالي السرعة 24.2 ميجابكسل.
– تسجيل فيديو بدقة 4K بسرعة 30 اطار بحد أقصى 15 دقيقة
– تسجيل فيديو 1080p بسرعة 120 اطار مع حد 30 دقيقة
– تصوير فيديو 1 × 1 (1080 × 1080) بسرعة 60 اطار
– تثبيت صورة رقمية من خلال جهاز استشعار الدوران.
– نظام تركيز مع كشف العين والوجه AF
– تصوير ثابت بسرعة 8 صور في الثانية
– تشفير MPEG-4 H.264.
– 11 مؤثر محاكاة صورة فيلم FUJIFILM
– وضع فيلم HDR
– عدسة الكاميرا الإلكترونية مع جهاز استشعار العين
© alqiyady الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض
سعر كاميرا Fujifilm X-T200 يبلغ 700$ دولار امريكي، اي ما يعادل:
2,570 درهم اماراتي / 2,625 ريال سعودي / 210 دينار كويتي / 2,550 ريال قطري
/ 11,050 جنيه مصري.
The post الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض appeared first on Creative School Arabia.
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.