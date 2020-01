دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض

تم الاعلان مؤخراً عن Fujifilm X-T200 وهي كاميرا ميرورليس APS-C قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K تصل إلى 30 إطار في الثانية باستخدام بطاقات UX Speed ​​Class 3 SDXC أو أعلى، يمكن للكاميرا أيضًا تسجيل فيديو بدقة 1080p حتى 120p اطار في الثانية إلى جانب فيديو مربّع 1080 × 1080 بسرعة تصل إلى 60 إطارًا في الثانية لإنتاج محتوى لقنوات التواصل الاجتماعي، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة… © القيادي الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K بسعر منخفض

* اقرأ ايضاً | فوجي فيلم X-Pro3 كاميرا بوضوح 26 ميجابيكسل وتصوير فيديو 4K

تتميز الكاميرا بمستشعر CMOS عالي السرعة بوضوح 24.2 ميجابكسل

مع فلتر ألوان أساسي بالإضافة الى نظام تركيز AF هجين يعتمد على التباين

والكشف عن المراحل، ونظام تثبيت صورة جيروسكوبي.

هيكل الكاميرا يتمتع بتصميم فوجي فيلم التقليدي والحديث مع أزرار تحكم

في الجزء العلوي، يمكن ضبط الإعدادات الأخرى باستخدام شاشة تعمل باللمس

قياس 3.5 بوصة قابلة للدوران 180 درجة والتي يمكن استخدامها أيضًا

للتركيز على الموضوع عن طريق اللمس.

يساعد المستشعر المدمج في كاميرا Fujifilm X-T200 على تقليل اهتزاز الكاميرا

من خلال تطبيق خوارزمية تثبيت الصورة الرقمية الخاصة بها والتي تتيح التقاط مشاهد

سلسة اكثر، يبدو أن X-Fujifilm X-T200 هي أول كاميرا ميرورليس توفر

هذه التكنولوجيا الرقمية، لكن لسوء الحظ يمكن تفعيلها عند تصوير HD فقط.

هناك حد مدته 15 دقيقة عند التصوير بدقة 4K و 30 دقيقة عند التصوير بدقة 1080،

تقوم الكاميرا بانتاج فيديو بدقة 4K (3840 × 2150) عن طريق تسجيل فيديو 6K

بدون اقتصاص بوضوح (6032 × 3392) وتصغير حجمه بترميز H.264.

تحتوي Fujifilm X-T200 على 11 مؤثر لمحاكاة الأفلام باستثناء F-Log،

توفر أيضًا وضع فيلم HDR جديد يتيح للمستخدمين دمج مقاطع فيديو متعددة مع إعدادات

تعريض مختلفة لزيادة النطاق الديناميكي والحصول على مشاهد غنية بالتفاصيل.

يمكنك استخدام منفذ الميكروفون قياس 3.5 ملم للتسجيل الصوتي المباشر،

ولكن للاسف لا يوجد دخل سماعة رأس للتحكم في مستويات الصوت أثناء التصوير!. * الميزات التقنية في كاميرا Fujifilm X-T200

– مستشعر APS-C عالي السرعة 24.2 ميجابكسل.

– تسجيل فيديو بدقة 4K بسرعة 30 اطار بحد أقصى 15 دقيقة

– تسجيل فيديو 1080p بسرعة 120 اطار مع حد 30 دقيقة

– تصوير فيديو 1 × 1 (1080 × 1080) بسرعة 60 اطار

– تثبيت صورة رقمية من خلال جهاز استشعار الدوران.

– نظام تركيز مع كشف العين والوجه AF

– تصوير ثابت بسرعة 8 صور في الثانية

– تشفير MPEG-4 H.264.

– 11 مؤثر محاكاة صورة فيلم FUJIFILM

– وضع فيلم HDR

– عدسة الكاميرا الإلكترونية مع جهاز استشعار العين

سعر كاميرا Fujifilm X-T200 يبلغ 700$ دولار امريكي، اي ما يعادل:

2,570 درهم اماراتي / 2,625 ريال سعودي / 210 دينار كويتي / 2,550 ريال قطري

/ 11,050 جنيه مصري.

