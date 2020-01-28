شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى القطرى: رئيس وزراء قطر الجديد يتولى أيضا منصب وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الديوان الأميرى القطرى اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني سيتولى أيضا منصب وزير الداخلية فى التغيير الوزارى. وبقيت حقائب رئيسية في مجلس الوزراء دون تغيير ومنها الخارجية والطاقة والمالية والتجارة.

فى الوقت الذى كشف فيه تقرير جديد أن حقوق عمال المونديال بالدوحة أصبحت سراب ومازالت معاناتهم قائمة، حيث قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه رغم تعهد الدوحة أمام المجتمع الدولى بحماية حقوق العمال على أراضيها لتفادى العقوبات الدولية بسبب المظاهرات التى عمت البلاد، إلا أن الشكوك حول احترام الإماراة الصغيرة لهذه الحقوق تعد سراب حتى الآن، كونهم مازالوا يعانون التهميش والقمع والعمل فى ظروف مناخية غير آمنة.

Advertisements

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن حقوق العمال الذين يعملون على تنفيذ منشآت مونديال 2022 بقطر إلى جانب الحفاظ على حقوق النشطاء والصحفيين ، تنص عليها استراتيجية الفيفا التى يبلغ عدد صفحاتها 112 صفحة، لافتاً إلى أن المافيا القطرية تجاهر كل يوم بأنها تحترم هذه الحقوق بينما الأوضاع على أرض الواقع تقول خلاف ذلك تماماً.