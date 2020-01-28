شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتقلون رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا فى صنعاء ويعينون بديلا بالقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام يمنية باعتقال مليشيا الحوثي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء وتعيين بديلا منه بالقوة، وقالت مصادر داخل الجامعة لوكالة خبر للأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين من الجماعة الحوثية اقتادوا رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان إلى المعتقل كما قامت بتوقيف نائب رئيس الجامعة والأمين العام عن العمل، وعممت الجماعة على الموظفين بقرار يقضي بالإحاطة علما بأنه تم تعيين رئيس للجامعة يدعى عادل المتوكل وهو أحد أبناء السلالة الهاشمية وسبق أن تم تعيينه رئيساً لجامعة آزال قبل حوالي شهر كما تم تعيينه العام الماضي كعميد لكلية الطب جامعة عمران.

وكشف برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، عن تعرض مخازنه للنهب من قبل مجموعة مسلحة، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن، وقال البرنامج، فى منشور مقتضب على صفحته فى موقع "فيس بوك" إن "مجموعة مسلحة قامت باقتحام أحد المخازن التابع لبرنامج الأغذية العالمى فى محافظة حجة وأخذت 127.5 طن من المساعدات الغذائية".

وأدان برنامج الأغذية العالمى "بشكل قاطع هذه التدخلات فى عملياته الإنسانية فى اليمن".

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وشدد فى ذات السياق "على ضرورة السماح لبرنامج الأغذية العالمى بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقاً للمبادئ الإنسانية الدولية".

وسبق لبرنامج الغذاء العالمى أن اتهم ميليشيات الحوثى فى أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء، ووصف فى يونيو 2019 الميليشيا بأنها "تسرق الطعام من أفواه الجوعى" بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر قد اتهمت أيضاً ميليشيا الحوثى الانقلابية بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة فى المجال الإنسانى وطرد بعض موظفى تلك المنظمات وموظفى الأمم المتحدة بدون أى أسباب.