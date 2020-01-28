أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء ويعين خالد بن خليفة خلفا له

الدوحة / الخليج 365

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، أمرين أميريين بقبول استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة، وتعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز، خلفا له.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، تغريدتين عبر حسابها على "تويتر"، أعلنت في الأولى قبول أمير البلاد استقالة رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر دون إبداء أسباب الاستقالة.

وفي التغريدة الثانية، أوردت الوكالة أن الأمير تميم قرر تعيين خالد بن خليفة رئيسا لمجلس الوزراء.

ولاحقا، نشر الديوان الأميري القطري أمرا أميريا ثالثا يتضمن التشكيلة الوزارية بعد استقالة عبدالله بن ناصر.

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ولم تتضمن التشكيلة أي تغيير في المناصب الوزارية باستثناء تولى خالد بن خليفة منصبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهما نفس المنصبين اللذين كان يتولاهما رئيس الوزراء المستقيل.

كان خالد بن خليفة يرأس الديوان الأميري في قطر، منذ 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، وعمل قبل ذلك مديرا لمكتب الأمير منذ تولي الأخير الحكم عام 2013.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال رئيس الوزراء المستقيل: "أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي".

وأضاف: "أتمنى أن أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتى للوطن والأمير"، دون تقديم أي تفاصيل عن أسباب استقالته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.