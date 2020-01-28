استئناف الرحلات العلاجية من مطار صنعاء إثر توقف 42 شهرا

اليمن / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الإثنين، استئناف الرحلات العلاجية الخارجية عبر مطار صنعاء الدولي في فبراير/شباط المقبل؛ وذلك بعد توقف دام 42 شهرا.

جاء ذلك إثر سماح التحالف العربي، التي تقوده السعودية في اليمن بتلك الخطوة؛ حيث كان يفرض، منذ أغسطس/آب 2016، حظرا على جميع الرحلات من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الإنسانية.

وذكرت الخارجية اليمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أنه سيتم الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء إلى القاهرة وعمّان ابتداء من فبراير.

وقال البيان إن هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات اليمن الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات حكومية متكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

وأعربت الخارجية اليمنية عن الشكر للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية ومصر والأردن لتعاونها في تحقيق هذه الغاية.

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وثمنت الجهود التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتسيير جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى مصر والأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الإثنين.

وأوضح المالكي أن "هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

والثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أن الرحلات العلاجية ستبدأ في الثالث من فبراير المقبل، على أن تضم الرحلة الأولى 30 مريضا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن التحالف العربي، أنه سمح بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء عبر مطارها الدولي.

ومنذ أغسطس/ آب 2016، يفرض التحالف العربي حظرا على جميع الرحلات في مطار صنعاء الدولي باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الإنسانية.

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