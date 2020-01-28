مستوطنون يحرقون صفا دراسيا شمالي الضفة الغربية

نابلس / قيس أبو سمرة / الخليج 365
أحرق مستوطنون يهود، فجر الثلاثاء، صفا دراسيا شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية على جدار مدرسة.
وقال مسؤول العلاقات العامة في مديرية جنوب نابلس بالضفة الغربية، إياد عواد، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مدرسة عينبوس الأساسية، وأضرموا النار في صف دراسي.
وأضاف عواد، للأناضول، إن النيران أتت على كامل الغرفة الصفية.
وخط المستوطنون شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدار المدرسة، حسب عواد.
وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا لاعتداءات عنصرية متكررة من قبل مستوطنين.
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