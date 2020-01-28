الصين تعلق الدراسة إلى أجل غير مسمى

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صحيفة الخليج الالكترونية
بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا الجديد، قررت الصين تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، للحد من انتشار الفيروس.
وكانت المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعات، قامت بمد إجازتها لعيد الربيع الصيني، وتأجيل مواعيد الامتحانات ومواعيد التسجيل للفصل الدراسي القادم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد.
الجدير بالذكر أن الإصابة الأولى بالمرض ظهرت في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي، في ديسمبر من العام الماضي، لكن سرعان ما انتشر المرض في جميع أنحاء البلاد وخارجها.
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