ضمادات الكترونية تشفي الجروح بسرعة فائقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تمكن علماء من جامعة ويسكونسن ماديسون من تصميم ضمادة إلكترونية تولد تياراً كهربائياً يمكن أن يساعد في شفاء الجروح بسرعة فائقة.



وقد تم تجربة الضمادة الجديدة على فئران تعرضت لجروح في الصدر والظهر، وتبين أن سرعة شفاء الجروح باستخدام هذه الضمادة تتضاعف بمقدار 4 مرات، بحسب "اللواء".

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وتعمل الضمادة بتوافق مع أنفاس الشهيق التي تحرض توليد نبضات كهربائية من الضمادة تعمل بدورها على توليد خلايا جديدة في المنطقة المصابة.

وتتميز الضمادة المبتكرة بتوليدها لمستوى منخفض من الكهرباء يحول دون تسببها بأية أعراض جانبية مثل الألم أو عدم الراحة.

ويأمل الباحثون الذين أكدوا على ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات على الاكتشاف الجديد، أن يتم تطوير الضمادة ليتم استخدامها في علاج الجروح بمختلف أنواعها لدى الإنسان، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.