شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير البرتقال يوميا يمنع فقدان الذاكرة في سنوات الشيخوخة.

Advertisements واستمرت الدراسة التي شملت أكثر من 27 ألف رجل، أكثر من 20 سنة. واتضح من نتائجها أن الأشخاص الذين يضم نظامهم الغذائي عصير البرتقال، يعانون من اضطراب وضعف الذاكرة أقل من الآخرين بنسبة 47%. ويحتوي عصير البرتقال على أكثر من 30 مادة غذائية وبيولوجية نشطة مفيدة للصحة. واتضح للباحثين أن من أهم مكونات عصير البرتقال المغذية والنشطة: البوتاسيوم والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين С وكذلك الفلافونويد (مركبات بوليفينولية نباتية الأصل وهي ضرورية للصحة).

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