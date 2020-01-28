دمشق تسعى لاستقطاب 300 مليار ليرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters دمشق تسعى لاستقطاب 300 مليار ليرةدمشق تسعى لاستقطاب 300 مليار ليرة

أصدرت وزارة المالية السورية أمس روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري، التي أظهرت أن الحكومة تستهدف استقطاب 300 مليار ليرة خلال الشهرين القادمين.

وتعتزم الحكومة إجراء مزاد في 3/2/2020 لاستقطاب 150 مليار ليرة سورية بسعر فائدة تأشيري 7% سنويا، بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 6/2/2022، على أن يكون تاريخ المزاد 3/2/2020.

وإجراء مزاد آخر بتاريخ 3/8/2020، يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضا، لأجل سنتين، بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الجاري 300 مليار ليرة تعادل نحو 7.5% من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، ونحو 20.6% من العجز المقدر فيها، وأكثر من 23% من إجمالي اعتمادات العمليات الاستثمارية.

واعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، عبد الرزاق قاسم، هذا الطرح مهما جدا، منوها بأنه لا بد أن تكون المشاريع الممولة مدروسة وذات جدوى اقتصادية.

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وأكد قاسم في تصريح لـصحفية "الوطن" أن السوق جاهزة لتداول جميع الأوراق المالية، ولاسيما سندات الخزينة وشهادات الإيداع.

وأضاف: "نحن بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد الاقتصاد بأدوات مالية جديدة، حيث قامت السوق بإعداد الأنظمة والقواعد الناظمة لتداول السندات وتأمين بيئة العمل الداخلية لقيام السوق بدورها كسوق تمويل وليس فقط نقل ملكيات".

المصدر: "الوطن"