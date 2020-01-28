شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان تثمن فتح مصر لمستشفياتها لعلاج اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت رابطة المعونة بقرار التحالف العربى والمجتمع الدولى فتح مطار صنعاء الدولى لنقل المرضى اليمنيين عبر طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة إلى مصر والأردن من بداية شهر فبراير 2020، واعتبرته بداية مشجعة نحو وقف الحرب وبناء السلام فى اليمن . وقالت الرابطة فى بيان صادر اليوم، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الجميع على تخفيف الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التى يعانى منها اليمنيين فى الداخل بسبب استمرار الصراع الدائر فى اليمن منذ 2015 حتى الآن ، وسيكون لهذا القرار آثار إيجابية فى المساهمة فى تحسين الظروف الإنسانية والصحية فى اليمن، كما ثمنت الرابطة فى بيانها بقرار وجهود جمهورية مصر العربية فتح مطاراتها لاستقبال طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة القادمة من اليمن وذلك لعلاج المرضى اليمنيين فى المراكز الطبية والمستشفيات المصرية، كما وجهت الرابطة بكل الشكر والتقدير فى بيانها الى الشعب المصرى الذى يستضيف مئات الآلاف من إخوانهم اليمنيين النازحين بسبب الحرب وتقديم كل التسهيلات لهم .

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