محمد بن زايد ناعيا كوبى براينت: فقدنا رجل المبادرات الإنسانية وملهم الأجيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت وابنته فى حادث تحطم طائرة فى ولاية كاليفورنيا، حيث لقى براينت، مصرعه عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر " :"أحزننا رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية " كوبي براينت" مع ابنته في حادث أليم .. فقدنا رجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة .. خالص العزاء إلى أسرته والشعب الأمريكي الصديق بوفاة نجم مبدع أمتع لسنوات عشاق اللعبة وجمهورها بأدائه و موهبته المتميزة".



محمد بن زايد

وفجع العالم الرياضى أول أمس الأحد، بنبأ مصرع نجم كرة السلة الأمريكى السابق، كوبى براينت، عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين، ليس من ضمنهم زوجته فانيسا براينت بعد تحطم طائرته الخاصة فى مدينة كالاباساس، حيث ذكرت التقارير العالمية أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

وكشفت تقارير صحفية، أن جيانا ابنة نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، لقت مصرعها، فى حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، والتى أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته.

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وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.