مصرع طيارين اثنين في تحطم مقاتلة بالجزائر

الجزائر / الخليج 365
لقي طياران حتفتهما في سقوط طائرة عسكرية بولاية أم البواقي شرق العاصمة الجزائر، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية فجر الثلاثاء.
وأفادت قناة "النهار" الجزائرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن الطائرة سقطت في بلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي، مساء الإثنين، وأن طاقم الطائرة المكون من عسكريين اثنين الأول برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول قتلا في الحادث.
ونقلت القناة، عن مصادر محلية، إن الطائرة المنكوبة روسية الصنع وهي من نوع "سوخوي سو 30"، فيما لم يُعرف سبب وقع الحادث على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن صوت انفجار الطائرة واحتراقها كليا أحدثا هلعا في أوساط السكان بالمنطقة.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من جانبه عزى عائلتي الطيارين.
وقال عبر "تويتر"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم: "أعزي نفسي وأعزي عائلتي الطيارين ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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