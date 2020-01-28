سقوط طائرة عسكرية جزائرية في ظروف غامضة

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صحيفة الخليج الالكترونية
سقطت طائرة عسكرية جزائرية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بمنطقة عين الزيتون شرقي البلاد، فيما لم يكشف بعد عن سبب تحطمها.
ولقي قائد الطائرة ومرافقه مصرعهما بعد أن سقطت الطائرة من نوع سوخوي «سو 30».
ولم يصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية أي بيان بهذا الشأن حتى الآن.
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