الاتحاد يبحث عن مدافع محلي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر، عن تعثر اتفاق ناديي التعاون والاتحاد، حول بيع المدة المتبقية من عقد عبد المجيد السواط.

وطلبت إدارة التعاون انضمام عبد المحسن فلاتة، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد السواط.

بينما ترغب إدارة الاتحاد في أن يتم شراء المدة المتبقية مالياً، ما لم يتم التفاهم مع الهولندي تين كات مدرب الفريق حول السماح لفلاتة بالرحيل.

ويبحث الاتحاد عن مدافع محلي لاستقطابه، وفي حال نجحت في حسم الصفقة سيدرس مغادرة فلاتة.