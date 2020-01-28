حسين القحطاني على أعتاب الشباب

صحيفة الخليج الالكترونية اقتربت إدارة الشباب من الاتفاق مع الفيصلي، على ضم حسين القحطاني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكان اللاعب وقَّع عقد انضمامه إلى الشباب لمدة أربعة مواسم بعد دخوله الفترة الحرة.

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