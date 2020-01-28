تجديد عقد ذعار العتيبي مع الهلال لعامين

صحيفة الخليج الالكترونية جدد لاعب الهلال ذعار العتيبي عقده مع النادي لمدة سنتين قادمتين. واتفقت إدارة الهلال مع التعاون على إعارة اللاعب لمدة سنة ونصف. يذكر أن الهلال قد ضم مدالله عليان، مقابل تخليه عن مدافعه حسن كادش.

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