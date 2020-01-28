شاهد .. كلاب ضالة تهاجم رجلاً وامرأة أثناء خروجهما من المنزل

صحيفة الخليج الالكترونية وثّق مقطع فيديو متداول هجوم كلاب ضالة على رجل يحمل طفلاً فوق أكتافه وامرأة أثناء خروجهما من المنزل في حي الشاطئ الغربي بالدمام. وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، الذعر والخوف الذي بدا على الرجل والمرأة، بعد هجوم مفاجئ من الكلاب عليهما، حيث هرولا إلى المنزل خوفاً من أن يتعرضا لأذى.

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