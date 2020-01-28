أبشر يحذّر من استخدام رقم الجوال المسجل بالمنصة في حساب آخر

صحيفة الخليج الالكترونية حذّرت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، من استخدام المستفيد رقم الجوال المسجل مسبقاً بالمنصة للتسجيل في حساب شخص آخر. وقالت “أبشر” عبر حسابها بـ”تويتر”: “تجنباً لتعطّل حسابك، لا تستخدم رقم جوالك المسجل مسبقاً بمنصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر”.

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