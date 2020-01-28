أبشر يحذّر من استخدام رقم الجوال المسجل بالمنصة في حساب آخر

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذّرت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، من استخدام المستفيد رقم الجوال المسجل مسبقاً بالمنصة للتسجيل في حساب شخص آخر.
وقالت “أبشر” عبر حسابها بـ”تويتر”: “تجنباً لتعطّل حسابك، لا تستخدم رقم جوالك المسجل مسبقاً بمنصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر”.
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