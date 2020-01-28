تطبيق جديد من جوجل.. تعرف عليه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

طورت شركة جوجل تطبيق Envelope، الذي يعمل على ترشيد استعمال الهواتف الذكية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن التطبيق Envelope، الذي يتوافر لهواتف جوجل Pixel 3a، يوفر غلافا للطباعة في صيغة PDF، وبعد ذلك يتم قص القالب واتباع تعليمات التجميع.

وعندما يرغب المستخدم في أخذ استراحة يتوجب عليه تنشيط تطبيق Envelope ووضع الهاتف Pixel 3a في الغلاف، وكل ما يمكن إجراؤه عندئذ إجراء مكالمة هاتفية أو إظهار الوقت.

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وعندما يتم إخراج الهاتف من الغلاف، يعرض تطبيق Envelope المدة، التي صمد فيها المستخدم أمام إغراءات الإنترنت، التي لا تنتهي.

وأطلقت جوجل هاتف بيكسل 4 بشبكة الجيل الخامس 5G خلال مؤتمرها السنوي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعمل الهاتف بمعالجات هاتفي بيكسل 4 نفسه، وهو كوالكوم Snapdragon 855.

لن يختلف الهاتف كثيرا عن النسخ الأخرى، حيث جاء بالمواصفات نفسها والتغيير الوحيد متعلق بإضافة شبكة الجيل الخامس.