تعرف على هواتف إل جي الحاصلة على أندرويد 10

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أصدرت شركة إل جي LG Italia جدول التحديث الخاص بواجهة المستخدم LG UX 9.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10 لمعظم هواتفها الرئيسية التي تم إطلاقها في العامين الماضيين.



وذكرت الشركة أن تحديث أندرويد 10 سيكون متاحًا لنحو 9 هواتف، سيكون على رأسها هاتف LG V50 ThinQ، وذلك خلال شهر فبراير/شباط المقبل، وسيتم طرح التحديث في الربع الثاني من عام 2020 لجهاز LG G8X ThinQ.

وبحسب جدول التحديث الصادر عن الشركة فإن أجهزة LG G7 ThinQ وLG G8S ThinQ وLG V40 ThinQ ستحصل على أندرويد 10 خلال الربع الثالث من العام الحالي، وستحصل أجهزة LG K50S وLG K40S وLG K50 وLG Q60 (هواتف إل جي من الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها في أوائل عام 2019) على أندرويد 10 في الربع الأخير من عام 2020.

ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، عن ديفيد دراجي David Draghi، مدير المبيعات في شركة LG Italiaللاتصالات المحمولة قوله إن إل جي تهتم دائمًا بالمستهلك النهائي واحتياجاته، ولهذا السبب فهي ملتزمة بتقديم أفضل التقنيات المدعومة من أفضل أنظمة التشغيل أداءً.

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وأضاف “كان الهدف منذ تأسيس الشركة لمركز ترقية البرمجيات العالمي هو وصول التحديثات البرمجية إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وهو هدف نعمل على تطبيقه مع أندرويد 10، الذي سيصل إلى جزء كبير من هواتفنا الذكية، بدءًا من المنتجات الرائدة وحتى منتجات السلسلة K”.

وكانت شركة جوجل قد أصدرت أندرويد 10 في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقدمت إل جي بعد شهرين نسخة معاينة من التحديث للنماذج المحلية من G8 ThinQ وV50 ThinQ، وحصلت تلك النماذج من G8 ThinQعلى تحديث أندرويد 10 المستقر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما حصل V50 ThinQ على التحديث المستقر بعد شهر واحد في كوريا الجنوبية.

يذكر أن إل جي لم تتمكن من التنافس على قدم المساواة مع سامسونج، وهي منافستها المحلية الرئيسية في سوق الهواتف الذكية، بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، ونادرًا ما تمكنت هواتف إل جي من الناحية العتادية أو البرمجية من التفوق على أجهزة سامسونج.

وشهدت الشركة الكورية الجنوبية على مدى السنوات القليلة الماضية انخفاضًا في حصتها السوقية، وكان قسم الأجهزة المحمولة التابع لها مشروعًا خاسرًا، وبالرغم من أن الشركة لديها بعض التألق في أجهزتها، إلا أنها لم تكن قادرة على اللحاق بأي من سامسونج أو منافسيها في الصين.

ولا تتمتع إل جي بأفضل سمعة فيما يتعلق بتحديثات البرامج الثابتة للأجهزة القديمة الخاصة بها، حيث تعرف بأنها واحدة من أبطأ صانعي الأجهزة التي تقوم بإرسال تحديثات أندرويد الجديدة إلى أجهزتها، وحاولت الشركة تغيير ذلك مؤخرًا، حيث افتتحت في شهر أبريل/نيسان 2018 المركز العالمي لترقية البرامج من أجل إرسال التحديثات لمزيد من الأجهزة في الوقت المناسب، لكن التقدم في هذا المجال كان بطيئًا.