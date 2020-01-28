على خطى آيفون.. سامسونج تتيح تبادل الملفات بين هواتف جالاكسي بسهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تطور شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج خاصية جديدة لتبادل الملفات بين هواتف جالاكسي الذكية التي تنتجها على غرار خاصية "أير دروب" الموجودة في هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل الأمريكية المنافسة.



وأشار موقع "إكس.دي.أيه ديفيلوبرز" التقني إلى أن الخاصية الجديدة تعرف باسم "كويك شير" أو "التبادل السريع" وتعمل مع نظام التشغيل أندرويد.

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وذكر موقع "إكس.دي.أيه ديفيلوبرز" أن الخاصية الجديدة تتيح للمستخدمين تبادل الصور والفيديوهات وغيرها من الملفات بين أجهزة سامسونج، مضيفا أن خبراءه حاولوا اختبار الخاصية مع أحد الأجهزة لكنهم لم يتمكنوا من إتمام عملية نقل الملف ربما لأن الجهاز لا يدعم الخاصية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الخبراء يعتقدون أن الخاصية ستكون مدعومة فقط من الهاتف الذكي جالاكسي إس 20 وهو الهاتف المنتظر من سامسونج والمتوقع الكشف عنه يوم 11 فبراير/شباط المقبل خلال مؤتمر للشركة الكورية الجنوبية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وعلى عكس خاصية "أير دروب" في أجهزة أبل والتي تم الكشف عنها في 2015، فإن "كويك شير" ستستخدم تكنولوجيا الحوسبة السحابية بما يسمح بنقل ملفات يصل حجمها إلى 1 جيجابايت من خلال تخزينها مؤقتا على خدمة "سامسونج كلاود" للحوسبة السحابية. وبعد ذلك يمكن بث هذه الملفات مباشرة إلى الأجهزة التي تستخدم منصة "سامسونج سمارت ثينجس" أو تنزيلها إلى جهاز آخر.