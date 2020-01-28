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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة آسوس تكشف عن حاسوبها المكتبي الجديد PN62 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة آسوس عن الجهاز PN62 الجديد من فئة الحواسيب المكتبية الصغيرة.
وأوضحت الشركة التايوانية أن الجهاز الجديد يعتمد على معالجات إنتل الحالية؛ حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين Core i7-10710U و Core i7-10510U و Core i5-10210U وCore i3-10110U، كما يمكن تركيب ذاكرة وصول عشوائي 2.666 MHz بسعة تصل إلى 64 جيجابايت.
ويتم تخزين نظام التشغيل والبرامج والبيانات على قرص الحالة الساكنة M.2-SSD سعة 256 جيجابايت، كما توجد فتحة تركيب 2.5 بوصة لتركيب قرص صلب إضافي.
ويتم الاتصال بالشبكة اللاسلكية عن طريق تقنية WiFi 6 مع دعم تقنية البلوتوث 5، ويشتمل الحاسوب الصغير الجديد على منفذ جيجابت إيثرنت، ويتم تشغيل المساعد الصوتي Cortana عن طريق الميكروفونات Dual-Array.
وأشارت شركة آسوس إلى أنه يتم توصيل الحاسوب الجديد بالشاشة عن طريق منفذ HDMI ومنفذ USB-C، ولتوصيل الأجهزة الطرفية الأخرى تتوفر أربعة منافذ USB 3.1 من الجيل الأول، ويتم التحكم في الحاسوب المكتبي الصغير عن طريق الريموت كنترول بفضل تجهيزه بمستشعر الأشعة تحت الحمراء المدمج.
ولم تفصح الشركة التايوانية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح الحاسوب الصغير PN62 الجديد في الأسواق العالمية أو الأسعار المتوقعة.
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