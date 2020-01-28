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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر QNAP تطلق وحدة تخزين شبكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة QNAP عن إطلاق وحدة التخزين الشبكية TS-251D الجديدة المزودة بمنفذ PCIe.
وأوضحت الشركة التايوانية أنه يمكن استخدام هذا المنفذ لتوصيل بطاقة شبكة بسرعة تصل إلى 10 جيجابت/ثانية.
ويمكن تجهيز منفذ PCIe ببطاقة شبكة لاسلكية، وينطبق الأمر نفسه على وحدة QM2 أو بطاقة USB 3.1 من الجيل الثاني.
وتشتمل باقة تجهيزات وحدة التخزين الشبكية TS-251D الجديدة على معالج إنتل Celeron J4005 يعمل بسرعة تصل إلى 2.7 جيجاهرتز مع ذاكرة DDR4 بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.
وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية المخصصة لنظام التشغيل 4 جيجابايت.
كما يمكن تركيب الأقراص الصلبة في فتحتين؛ حيث يمكن تركيب الأقراص الصلبة قياس 3.5 أو 2.5 بوصة، ويتضمن الجهاز 3 منافذ USB 2.0 ومنفذي USB 3.0.
وبفضل توافر منفذ HDMI 2.0 بالإضافة إلى ريموت كنترول يمكن الحصول عليه بشكل اختياري، فإنه يمكن استعمال وحدة التخزين الشبكية TS-251D الجديدة لتشغيل الميديا مباشرة.
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