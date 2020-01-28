QNAP تطلق وحدة تخزين شبكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة QNAP عن إطلاق وحدة التخزين الشبكية TS-251D الجديدة المزودة بمنفذ PCIe.



وأوضحت الشركة التايوانية أنه يمكن استخدام هذا المنفذ لتوصيل بطاقة شبكة بسرعة تصل إلى 10 جيجابت/ثانية.

ويمكن تجهيز منفذ PCIe ببطاقة شبكة لاسلكية، وينطبق الأمر نفسه على وحدة QM2 أو بطاقة USB 3.1 من الجيل الثاني.

Advertisements

وتشتمل باقة تجهيزات وحدة التخزين الشبكية TS-251D الجديدة على معالج إنتل Celeron J4005 يعمل بسرعة تصل إلى 2.7 جيجاهرتز مع ذاكرة DDR4 بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.

وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية المخصصة لنظام التشغيل 4 جيجابايت.

كما يمكن تركيب الأقراص الصلبة في فتحتين؛ حيث يمكن تركيب الأقراص الصلبة قياس 3.5 أو 2.5 بوصة، ويتضمن الجهاز 3 منافذ USB 2.0 ومنفذي USB 3.0.

وبفضل توافر منفذ HDMI 2.0 بالإضافة إلى ريموت كنترول يمكن الحصول عليه بشكل اختياري، فإنه يمكن استعمال وحدة التخزين الشبكية TS-251D الجديدة لتشغيل الميديا مباشرة.