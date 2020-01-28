انطلاق "قمة رواد التكنولوجيا 2020" في أبوظبي 4 فبراير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تنطلق أعمال الدورة الثانية من قمة رواد التكنولوجيا 2020 "TIP" بحرم جامعة نيويورك في أبوظبي 4 فبراير/شباط المقبل، وتستمر يومين وتشهد الإعلان عن المخترعين الفائزين بالجوائز في مجالات الصحة والطاقة والبيئة.



وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الإمارات، إنه تم الإعلان عن موعد انعقاد قمة رواد الأعمال والابتكار، التي يتم من خلالها التركيز على كيفية دمج بعض المميزات المتوفرة في الابتكار باقتصاد الإمارات، وكيفية معالجة بعض التحديات التي تواجه النمو في الاقتصاد بشكل عام واقتصاد الإمارات بشكل خاص.

وأضاف أن هناك مؤثرات كثيرة بعضها خارجي مثل الحروب الاقتصادية بين الدول والأوضاع الداخلية لدول أخرى، مؤكدا أن الإمارات قادرة على معالجة أي تحديات عبر منظومتها الحكومية المتميزة.

وقال: "نحاول المزج بين التقنيات الحديثة والابتكار في مجالات تيسير التجارة التي تركز على موضوع السرعة والإجراءات والتقليل في الكلفة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة الصادرات لبعض المنتجات عن طريق الإمارات".

وأضاف أن هناك قوانين وتشريعات كثيرة أصدرتها الإمارات لتنظيم هذه القطاعات؛ من ضمنها قانون خاص بجلب الاستثمار الأجنبي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب قانون خاص بالصناعة والتعديلات التي طرأت عليه، علاوة على قوانين تتعلق بالوكالات التجارية وأخرى تسهم في جذب كثير من الاستثمارات الأخرى، والتركيز عليها، منها القطاع الطبي وقطاع الخدمات اللوجستية وغيرها الكثير.

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ولفت إلى أن هذه القمة تشكل منصة مهمة في إطار الجهود المستمرة لتوفير حلول تقنية وعلمية للتحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها اقتصادنا الوطني، منوها بأن القمة تترجم أهداف مئوية دولة الإمارات 2071 بما يسهم في رسم خريطة طريق لمستقبل جديد يكرس التكنولوجيا والابتكار في خدمة المجتمع.

وقال إنه من أجل تسخير إمكانات التكنولوجيا كافة سنحتاج إلى تضافر الجهود من خلال قطاعات مختلفة كالحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسساتنا البحثية، لتكون قمة هذا العام فرصة سانحة لا تقدر بثمن لجميع الأطراف الرئيسة الفاعلة لتبادل وجهات النظر وتأهيل دولة الإمارات لعقد جديد أكثر ابتكاراً.

من جهته، قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن قمة رواد التكنولوجيــا والابتــكار "TIP"هي مبادرة أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ووزارة الاقتصاد تماشياً مع "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" الرامية إلى جعل أبوظبي عاصمة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي وتوفير حلول فاعلة لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات ومجالات الحياة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف: "نسعى من وراء تنظيم هذه القمة سنويا إلى إلقاء الضوء على التحرك الاستراتيجي نحو زيادة الوعي بمدى أهمية الابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة وتكنولوجيا الطاقة في الدولة والمنطقة والعالم أجمع".

وأكد أن القمة تعد حدثا عالميا يجمع بين نخبة من المخترعين والمبتكرين وصناع القرار في حوار إبداعي حول النظام الإيكولوجي العالمي للابتكار في المستقبل، ويهدف إلى إبراز الفرص والإمكانات الاستثمارية في مختلف الابتكارات في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة.