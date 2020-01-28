مقتل محتجين اثنين في الناصرية بجنوب العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

قتل مسلحون مجهولون اثنين من المحتجين بالرصاص في مدينة الناصرية بجنوب العراق بعدما بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المظاهرات المستمرة منذ أشهر ضد النخبة الحاكمة المدعومة من إيران بشكل كبير.

وقالت الشرطة ومصدر طبي إن 75 محتجا على الأقل أصيبوا معظمهم بالرصاص الحي في اشتباكات وقعت في الناصرية الليلة الماضية حينما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن جسور في المدينة.

وقال مراسلون لرويترز إن الاشتباكات استؤنفت صباح اليوم الاثنين حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وقال مسؤولون أمنيون إن المحتجين قتلا في الناصرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أيدي مسلحين مجهولين في أربع شاحنات صغيرة هاجموا مخيم الاحتجاج الرئيسي وأشعلوا النار في خيام المتظاهرين قبل أن يلوذوا بالفرار.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر، وسرعان ما تحولت إلى العنف. وقتلت قوات الأمن ومسلحون مجهولون متظاهرين بالرصاص. وقُتل حوالي 500 شخص في الاضطرابات.

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فيديو مقدم من Sky News Arabia