الأردن تفرض حجرا صحيا على صيني يشتبه بإصابته بفيروس "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلن مصدر طبي أردني، اليوم الاثنين، أن السلطات الأردنية حولت عاملا صينيا جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي للاشتباه باصابته بالفيروس حسب ما أفادت قناة "الحرة".

وقال مدير مستشفى البشير الحكومي محمود زريقات لوكالة "فرانس برس": "تم تحويل عامل صيني يبلغ من العمر 18 عاما أمس (الأحد) إلى قسم العزل الصحي في مستشفى البشير للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا".

وأضاف أنه "يعمل لدى شركة صينية في منجم للصخر الزيتي في محافظة الكرك (114 كلم جنوب عمان) وعاد قبل أيام من مدينة ووهان الصينية وهو يعاني بعض الأعراض المشتركة بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا، وهو قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما ويتم التعامل مع حالته طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا".

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فيديو مقدم من Dailymotion

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من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الأردنية عدنان إسحق لفرانس برس إن "العامل الصيني وصل إلى المملكة قبل أيام من مدينة ووهان الصينية ووضع أمس في الحجر الصحي كإجراء احترازي".

وأضاف أن "هناك أيضا ثلاثة أردنيين وصلوا اليوم (الاثنين) إلى الأردن قادمين من ووهان وتم تحويلهم مباشرة إلى الحجر الصحي احترازيا لحين ثبوت خلوهم من الأمراض"، مؤكدا أن هذه الإجراءات تطبق الآن على من يصل من الصين.

من جهة أخرى، أغلقت السلطات موقع العاملين في منجم الصخر الزيتي في المكان الذي يعمل فيه العامل الصيني الذي تم نقله للحجر الصحي في مستشفى البشير، احترازيا.

وقال عضو مجلس إدارة شركة العطارات محمد المعايطة إن "الحجر الصحي على مشروع العطارات جاء احترازيا، بسبب الاشتباه بحالة من فيروس كورونا لعامل جاء إلى المشروع من منطقة ووهان الصينية، قبل خمسة أيام".

وأوضح أن دوريات الأمن العام، "منعت دخول أو خروج أي عامل من وإلى المشروع" الذي يعمل به 1800 عامل صيني.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 80 شخصا، بينما سجلت 2744 إصابة في البلاد، بينها رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، كما تضاعف عدد حالات الاشتباه بإصابات خلال 24 ساعة إلى نحو ستة آلاف شخص.