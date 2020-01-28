بغداد تخصص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن "الحكومة العراقية تتابع بأجهزتها الرسمية كافة، ومنها وزارة الخارجية باهتمام، وحرص بالغ أوضاع الطلبة، والجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية، إثر انتشار فيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضح الصحاف، أن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً للوزارات ذات العلاقة، ووكالات الوزارة، أمس الأحد، مشيرا إلى ان "الحكومة وفّرت طائرة خاصّة من الخطوط الجوّية العراقية على متنها طاقم طبّي لإجلاء الطلبة، والجالية المُقيمين في مدينة ووهان إلى بغداد مباشرة".

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وكان وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، قد وجه سفارة جمهورية العراق لدى الصين بتشكيل غرفة عمليات برئاسة السفير، وعضوية الملحقية الثقافية، وباشرت بمهامها فور تشكيلها، وقامت بحصر، وإحصاء أعداد الجالية العراقية في مدينة ووهان، وإعداد مذكرة إلى مكتب وزارة الخارجية الصينية في المدينة التي يُقيم فيها الطلبة العراقيون للسماح لهم بمغادرة المدينة.

وفتحت السفارة العراقية، خطوطاً ساخنة متاحة على مدار اليوم للجالية العراقية، وكذلك قامت بإنشاء مجموعات إلكترونيّة؛ لضمان تحقيق تواصل مباشر معهم.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 80 وفاة و2761 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في" في شتى أنحاء البلاد، بينها 461 إصابة في حالة حرجة، وذلك حتى نهاية أمس الأحد.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة و3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

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