داعش يعلن بدء «مرحلة جديدة» تستهدف إسرائيل.. تفاصيل

أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن بدء «مرحلة جديدة» تستهدف إسرائيل في أول تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسمه منذ تأكيده مقتل زعيمه السابق أبوبكر البغدادي.
ودعا المتحدث باسم التنظيم أبوحمزة القرشي في تسجيل مدته أكثر من 37 دقيقة، نُشر الاثنين، إلى إفشال خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال المتحدث إن زعيم التنظيم الجديد أبا إبراهيم الهاشمي القرشي «عزم على نفسه وإخوانه المجاهدين (...) على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين».
وقال «لا زالت عيون أجناد الخلافة في كل مكان على بيت المقدس»، متعهداً بهجمات كبيرة «في قادم الأيام».، بحسب «فرانس برس».
ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 600 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو ثلاثة ملايين.
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