شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مختبرات مرجعية دولية للكشف عن فيروس كورونا في الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية إنه يواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط لضمان تسريع وتيرة الجهود الوطنية للتأهب والاستجابة على نحو يتوافق مع اللوائح الصحية الدولية 2005.

وأشار إلى أنه في ضوء الوضع العالمي المستمر المتعلق بانتقال فيروس كورونا المستجد، لم يتم بعد الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة في إقليم شرق المتوسط الذي يضم 19 دولة عربية إضافة إلى أفغانستان وباكستان وايران، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح البلدان بتعزيز قدرات التأهب والاستجابة لديها، كما وُضِعت خطة إقليمية لتحسين التأهب والاستعداد للعمليات في البلدان، وذلك من خلال الاستعانة بنهج لتقييم المخاطر، وتم تفعيل التحرِّي عند الدخول في معظم البلدان بالإقليم، ويجري جمع تفاصيل بشأن تدابير التحرِّي عند الدخول.

وذكر أنه تم شراء الإمدادات الصحية، بما في ذلك «الماسحات الحرارية»، وتجهيزها مسبقًا في المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأُنشئت 3 مختبرات مرجعية دولية للكشف عن الفيروس، ويعمل المكتب الإقليمي للمنظمة على تنسيق شحن العينات المختبرية.

ويواصل المكتب الإقليمي للمنظمة رصد الوضع الذي يشهد تطورات سريعة للحدّ من خطر وفود فيروس كورونا المستجد إلى الإقليم، والعمل مع البلدان عن كثب لضمان تحديد الحالات المحتملة وفحصها والاستجابة لها سريعًا.

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وأكد أنه تم الإبلاغ إجمالاً عن 1320 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) على مستوى العالم، منها 1297 حالة في الصين، كما تم الإبلاغ عن حوالي 237 شخصًا مصابًا بمرض وخيم، بينما توفي 41 شخصًا «اعتبارًا من 10 صباحًا، 25 يناير، بتوقيت مدينة جنيف»، وتم الإبلاغ عن حالات جديدة في أستراليا وفرنسا وماليزيا وجميع الحالات تقريبًا سبق لها السفر إلى الصين.

وتوصي منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس المستجد وتقليل الخطر العام لانتقاله، أنه يجب على الأفراد تجنب مخالطة الأشخاص الذين يعانون من العدوى التنفسية الحادة، وغسل اليدين باستمرار، لاسيّما بعد الملامسة المباشرة للمرضى أو البيئة المحيطة بهم، وتجنب مخالطة حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية دون وقاية، ولا تُوصي المنظمة بأي تدابير صحية إضافية محددة للمسافرين.