شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يبحث ملفى سوريا وليبيا مع رئيس تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحث التطورات فى سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفى مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان أمس الاثنين.

وأضاف المتحدث جاد دير "بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبى واستمرار وقف إطلاق النار فى ليبيا. واتفق الزعيمان على أن العنف الدائر فى إدلب بسوريا ينبغى أن يتوقف".

كان موظفو إغاثة وشهود قد قالوا إن سعى الرئيس السورى بشار الأسد مجددا لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا أدى إلى نزوح جماعى جديد لآلاف المدنيين باتجاه حدود تركيا أمس الاثنين وسط ضربات جوية كثيفة.

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذى يزور تونس حاليًا.

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وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، بأن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصّة فى مجال الاستثمار والتعاون الفني.

وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدّمتها الأزمة الليبية، حيث تمّ التأكيد على أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمى ينهى هذه الأزمة ويسهم فى حقن دماء الشعب الليبي، وبحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار فى إطار حلّ سياسى ليبى ليبي.