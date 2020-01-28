خبراء يحذرون من برنامج خبيث "يعطّل" هاتف أندرويد أثناء حذفه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خبراء يحذرون من برنامج خبيث يعطل هاتف أندرويد أثناء حذفه

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذر خبراء أمن الإنترنت مستخدمى هواتف وأجهزة "أندرويد" حول العالم بشأن جزء من برامج ضارة "غير قابلة للحذف"، والتى ثُبتت مسبقا على الهواتف التى تستخدم نظام تشغيل "جوجل" الشهير الذى يستخدمه الملايين حول العالم، لكن يمكن أن يؤدى حذف هذه البرامج الخبيثة إلى تعطيل الهاتف، وفقا لتحذيرات خبراء الأمن فى شركة Malwarebytes الأمريكية المتخصصة فى مكافحة الفيروسات، ضمن منشور على الإنترنت.



ويخدع أول جزء من البرمجيات الخبيثة المستخدمين على أنه برنامج تحديث، والذى يطلق عليه اسم "التحديث اللاسلكي" (Wireless Update)، وهو قادر على تحديث هاتف "أندرويد"، ولكنه قادر أيضا على تثبيت التطبيقات تلقائيا دون موافقة المستخدم.

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وقال ناثان كولير، كبير محللى استخبارات البرمجيات الخبيثة فى شركة Malwarebytes : "لقد اكتشفنا هذا التطبيق باسم Android / PUP.Riskware.Autoins.Fota.fbcvd، وربما يبدو مألوفا لدى مستخدمى "أندرويد"، وذلك لأن التطبيق هو فى الواقع نوع مختلف من Adups، وهى شركة مقرها الصين تجمع بيانات المستخدم وتطور أدوات التثبيت التلقائي.

ومن لحظة تسجيل الدخول إلى الجهاز المحمول، يبدأ تطبيق Wireless Update فى تثبيت التطبيقات تلقائيا، وعلى الرغم من أن التطبيقات التى تقوم بتثبيتها نظيفة وخالية من البرامج الخبيثة، فمن المهم ملاحظة أن هذه التطبيقات تُضاف إلى الجهاز دون إشعار أو إذن مطلوب من المستخدم، ما يفتح إمكانية تثبيت برامج خبيثة فى إحدى التحديثات المستقبلية لأى تطبيق من التطبيقات المضافة بواسطة Wireless Update فى أى وقت.

واكتشف خبراء الأمن أن تطبيق الإعدادات على الهاتف يعمل كـ "برامج ضارة شديدة التعتيم"، ومع ذلك، نظرا لأن التطبيق يعمل بمثابة لوحة القيادة لتغيير إعدادات الجهاز، سيترك هاتف أندرويد "غير قابل للاستخدام" عند محاولة حذفه من الهاتف بشكل نهائى.