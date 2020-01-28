عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 106 وفيات وتعلق الدراسة

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 106 أشخاص.



وكان قد تسبب الفيروس، ومنشأه مدينة ووهان بوسط الصين، في وفاة 80 شخصا بالصين.

وقالت السلطات الصينية إنه تم تسجيل نحو 1300 حالة إصابة جديدة بالفيروس الفتاك.

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وفي السياق ذاته، أعلنت الصين تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار الفيروس.

وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

وقالت الوزارة إن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرج في بافاريا/نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.