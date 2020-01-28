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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يصيب شركات السياحة في أوروبا بالشلل

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ألغت بعض الشركات السياحية في أوروبا رحلات إلى الصين وتعرض على العملاء رد مبالغ الحجز مع تنامي المخاوف حيال انتشار فيروس "كورونا" القاتل الشبيه بالإنفلونزا وراح ضحيته 81 شخصا وأصاب أكثر من 2740.



وحسب رويترز، تأتي خطوات الحد من السفر إلى الصين في أعقاب تمديد بكين عطلة العام القمري الجديد وإغلاق مزيد من الشركات أو إبلاغ موظفيها بالعمل من منازلهم للحد من معدل انتقال العدوى خلال أكثر عطلات البلاد ازدحاما.

وتكثف السلطات الصحية في أنحاء العالم فحص المسافرين القادمين من الصين.

في ألمانيا، قالت ستوديوزوس، وهي شركة متخصصة في السفر تعمل عبر الإنترنت، إنها ألغت الرحلات إلى الصين حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ الرحلة القادمة للشركة في 15 مارس/آذار المقبل.

وقالت إن بوسع العملاء المغادرين على رحلات قبل 31 مايو/أيار المقبل تغيير الحجز أو إلغاء الزيارة.

وفي ألمانيا أيضا، قالت شركة السياحة دي.إي.آر توريستيك في رسالة إلكترونية إنها ستعيد أموال حجز الرحلات المتجهة إلى الصين أو تستبدلها برحلات أخرى حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وللشركة حاليا حوالي 100 عميل في الصين.

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وقال اتحاد شركات السفر الفرنسية إنه أوصى أعضاءه بوقف الرحلات إلى الصين حتى 21 فبراير/شباط المقبل على أقل تقدير وعرض خيار تغيير الحجز على العملاء.

وفي وقت سابق من الإثنين، أوقفت شركات سياحة روسية بيع عروض قضاء العطلات في الصين.

ومن باقي أنحاء العالم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، الإثنين، عن تأجيل رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس "كورونا".

وفرضت ماليزيا، الإثنين، حظراً مؤقتاً على المواطنين الصينيين القادمين من إقليم هوبي وعاصمته مدينة ووهان؛ في محاولة لكبح انتشار تفشي فيروس كورونا المميت.

وبدأت 3 دول أوروبية عدة اتخاذ خطوات فعلية لإجلاء رعاياها من إقليم ووهان الصيني بعد تفشي فيروس كورونا، وعرضت على رعاياها الراغبين في المغادرة إعادتهم لموطنهم.

وقال تشو شيان، عمدة مدينة ووهان، الأحد إن نحو 5 ملايين من سكانها غادروا قبل الإغلاق إثر تفشي الفيروس المميت وعطلة عيد الربيع، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج.

وأضاف تشو شيان خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنه يوجد نحو 9 ملايين شخص باقون في المدينة بعد الإغلاق.

وأشار إلى أنه من بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليا في المدينة، من المحتمل أن يتم تأكيد إصابة 1000 شخص.

وفرضت الحكومة المركزية، الخميس، إغلاقًا على ووهان وعدة مدن على أمل منع الفيروس الجديد من الانتشار إلى أجزاء أخرى من البلاد، لكن العديد منهم غادر المدينة بالفعل لقضاء العطلة، في حين فر آخرون بعد إعلان الحظر مساء الأربعاء.

وأعلنت مدينة بكين عن خمس حالات مؤكدة أخرى، من بينها رضيع عمره تسعة أشهر، وهذه هي أول حالة رضيع مؤكدة. والسبت، تم تأكيد إصابة فتاة تبلغ من العمر عامين في جوانجي.