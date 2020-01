دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الصور الفائزة بجوائز Environmental Photographer of the Year لعام 2019

كشفت مؤسسة تشارترد لإدارة المياه والبيئة (CIWEM) عن الفائزين بجوائز مصور البيئة لهذا العام والتي تعرف باسم Environmental Photographer of the Year حيث سلطوا الضوء على الصور التي توضح تأثير الإنسان على البيئة بطرق دقيقة ومباشرة.

تم الكشف عن الصور الفائزة في نفس اليوم الذي انعقدت فيه قمة العمل المناخي

للأمم المتحدة في نيويورك، ولم تتراجع CIWEM عن توجيه اتهامات في وصف

أزمة المناخ العالمية المبينة في العديد من الصور. شاهد ايضاً | الصور الفائزة بجائزة مصور الطبيعة لعام 2019

صرحت المؤسسة في بيان صحفي ان هذه الجائزة تم تأسيسها لإلهام القادة وصناع القرار

وعامة الناس عن اهمية الاعتناء بالحياة البيئية والطبيعية من حولنا، “تكشف الصور المشاركة

في Environmental Photographer of the Year عن الواقع بدون اي تجميل

عن كيفية مكافحة الناس والحياة البرية لـ آثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم”. * الصور الفائزة بجائزة Environmental Photographer of the Year

– حصل المصور SL Shanth Kumar على لقب مصور البيئة لعام 2019

عن صورة Hightide Enters Home والتي تظهر الأمواج وهي تضرب الأكواخ

المتواضعة للقرويين وترمي بأحد الصيّادين خارج منزله في قرية باندارا، مومباي – الهند،

يظهر الصيّاد وقد جرفه السيل ولكن لحسن الحظ تمّ إنقاذه من قبل أحد أصدقائه

قبل أن يدركه الغرق.

– المصور Neville Ngomane يحصل على لقب المصور البيئي الواعد

صورته Desperate Measures والتي توضح وحيد القرن عندما يتم اقتطاع قرنه في محاولة

صورته Desperate Measures والتي توضح وحيد القرن عندما يتم اقتطاع قرنه في محاولة

لكبح عمليات الصيد الجائرة بحق هذه الحيوانات البرئية.

مع تزايد نسبة الصيد الجائر لهذه الحيوانات، فإن المختصّين ينصحون بإجراء قطع

مع تزايد نسبة الصيد الجائر لهذه الحيوانات، فإن المختصّين ينصحون بإجراء قطع

وتجذيب لقرون هذه الحيوانات كل 12-14 شهر من أجل إبعاد طمع الصيّادين عنها. – المصور Sean Gallagher عن صورته Tuvalu Beneath the Rising Tide

تظهر الصورة الأشجارالمتساقطة على الشاطئ بينما تتأرجح حولها أمواج بحيرة فونافوتي العاتية في توفالو.

لطالما شكّلت ظاهرة حت الأراضي بواسطة الأمواج مشكلةً لقاطني دول

لطالما شكّلت ظاهرة حت الأراضي بواسطة الأمواج مشكلةً لقاطني دول

جنوب المحيط الهادئ، إلّا أن المشكلة بلغت أوجها مع ارتفاع منسوب مياه البحار

والمحيطات لمستوى تكاد تُغمر معها جزر الأرخبيل الصغيرة بالكامل. – المصور Eliud Gil Samaniego عن صورة Polluted New Year

الصورة توضح مدينة مكسيكالي أكثر المدن تلوّثًا في العالم بسبب التغيرات المناخيّة

وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى الصناعات المتزايدة وعوادم السيّارات التي تضجُّ بها المدينة.

– المصور Frederick Dharshie عن صورة Water Scarcity

التي تظهر طفل صغير بريء وهو يشرب من المياه الملوّثة على الأرض بسبب قلّة المياه

التي تظهر طفل صغير بريء وهو يشرب من المياه الملوّثة على الأرض بسبب قلّة المياه

الناجمة عن قطع الأشجار والإزالة الجائرة للغابات، يزيد التجفاف من خطر الإصابة بالأمراض

الهضمية كالكوليرا وحمى التيفوئيد والدوسنتاريا والأمراض الأخرى التي تسببها المياه الملوّثة.

– المصور J Henry Fair عن صورة Remains of the Forest

توضح الصورة غابة هامباخ من العمر ما يُقارب 12,000 سنة قبل أن تقوم إحدى شركات

توضح الصورة غابة هامباخ من العمر ما يُقارب 12,000 سنة قبل أن تقوم إحدى شركات

النفط بإزالتها من أجل استخراج الذهب الأسود الذي يقبع تحتها، يُذكر أن حجم الغابة كان

بحجم مدينة مانهاتن، ولكن لم يتبقّى الآن سوى 10% فقط منها.

– المصور Tran Tuan Viet عن صورة Heart of the Ocean

تُظهر الصورة شبكة صيد كبيرة جدًا يقوم أحد الخيّاطين بحياكتها، إن الانخفاض

تُظهر الصورة شبكة صيد كبيرة جدًا يقوم أحد الخيّاطين بحياكتها، إن الانخفاض

المتزايد في الثروة السمكيّة في فيتنام ساهم في تدعيم طرق الصيّد المتطرّفة

في محاولة لصيد كميّات أكبر من الأسماك، هذه الطريقة المدّمرة والتي تتمثّل

بشبكات صيد مثقّبة كبيرة جدًا، تدمّر البيئة البحرية باحتجازها لكميّات كبيرة

من أفراخ السمك الصغيرة والتي تُرمى عادةً.

– المصور Valerie Leonard عن صورة Invisible

نعم إنها المرأة التي تجمع النفايات في مكب سيسدول في النيبال، حيث يقوم جامعو النفايات

نعم إنها المرأة التي تجمع النفايات في مكب سيسدول في النيبال، حيث يقوم جامعو النفايات

بالبحث في أنقاض الفضلات في محاولة لإيجاد مواد يمكن بيعها كالعلب الفارغة، يُذكر أن

مكبّات النفاية المؤقتة هذه تم إنشاؤها بالقرب من العاصمة كاتماندو منذ عام 2005،

وفي يومنا هذا بلغت حدّها الأقصى من استيعاب النفايات.

– المصور Ian Wade عن صورة Lungs of the Earth

التقاط صورة بسرعة غلق طويلة لعدسة الكاميرا وبأربع أضواء كشّاف LED

التقاط صورة بسرعة غلق طويلة لعدسة الكاميرا وبأربع أضواء كشّاف LED

خلال الليل ليس بالأمر السهل، نسمة هواء بسيطة ستؤدي إلى فشل الصورة.

قام المصوّر إيان في محاولة منه لالتقاط منظر ليلي فريد لأشجار غابة سومرست،

وقد استغرق إيان خمسة ليالٍ حتى تمكّن من أخذ هذه الصورة الفريدة والتي تظهر الأشجار

الخضراء بأبها صورها.

– المصور M Yousuf Tushar عن صورة Daily Labor

لوحة حزينة لأوضاع المواطنين البُسطاء في دكا عاصمة بنغلاديش الذين أرغمتهم ظروف

لوحة حزينة لأوضاع المواطنين البُسطاء في دكا عاصمة بنغلاديش الذين أرغمتهم ظروف

المعيشة السيئة إلى السفر من قراهم البعيدة إلى العاصمة لطلب لقمة العيش بشكل سنويّ،

العديد من هؤلاء المواطنين يجبرون على القيام بأعمال شاقّة كحمل الفحم والحجارة

على رؤوسهم ونقلها من مكان لآخر.

– المصور Amdad Hossain عن صورة Sleep Fatigue

تُظهر الصورة امرأة قد أرهقتها الحياة الملوّثة وقد استلقت على ضفاف أحد الأنهار الملئية بالنفايات.

تُظهر الصورة امرأة قد أرهقتها الحياة الملوّثة وقد استلقت على ضفاف أحد الأنهار الملئية بالنفايات.

– المصور Aragon Renuncio Antonio عن صورة The Plastic Quarry

تظهر لنا هذه الصورة طفلًا صغيرًا وقد اتخذ من إحدى الأكياس البلاستيكية لعبةً له،

تظهر لنا هذه الصورة طفلًا صغيرًا وقد اتخذ من إحدى الأكياس البلاستيكية لعبةً له،

يُذكر ان ما يُقارب 380 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجه سنويًّا حول العالم وقد زاد

معدّل الإنتاح من 2.3 مليون طن في العام 1950 إلى 448 مليون طن خلال

سنة 2015 وحدها وكل يوم ما يعادل 8 مليون طن من النفايات البلاستيكية ينتهي بها

المطاف في مياه بحارنا ومحيطاتنا.

– المصور Şebnem Coşkun عن صورة Trash

عمليّة تنظيف النفايات من مياه مضيق البوسفور ضمن إطار حملة "لا نفايات".

عمليّة تنظيف النفايات من مياه مضيق البوسفور ضمن إطار حملة “لا نفايات”.

برأيك ما هي الصورة الافضل في Environmental Photographer of the Year لعام 2019؟

برأيك ما هي الصورة الافضل في Environmental Photographer of the Year لعام 2019؟

