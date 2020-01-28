شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينهبون 127 طنا من المساعدات الأممية بغرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، عن تعرض مخازنه للنهب من قبل مجموعة مسلحة، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وقال البرنامج، فى منشور مقتضب على صفحته فى موقع "فيسبوك" إن "مجموعة مسلحة قامت باقتحام أحد المخازن التابع لبرنامج الأغذية العالمى فى محافظة حجة وأخذت 127.5 طن من المساعدات الغذائية".

وأدان برنامج الأغذية العالمى "بشكل قاطع هذه التدخلات فى عملياته الإنسانية فى اليمن".

وشدد فى ذات السياق "على ضرورة السماح لبرنامج الأغذية العالمى بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقاً للمبادئ الإنسانية الدولية".

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وسبق لبرنامج الغذاء العالمى أن اتهم ميليشيات الحوثى فى أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء، ووصف فى يونيو/حزيران 2019 الميليشيا بأنها "تسرق الطعام من أفواه الجوعى" بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر قد اتهمت أيضاً ميليشيا الحوثى الانقلابية بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة فى المجال الإنسانى وطرد بعض موظفى تلك المنظمات وموظفى الأمم المتحدة بدون أى أسباب.

وأشارت مولر إلى تدخل ميليشيا الحوثى فى العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل "فى ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية".

كما نددت بممارسات جماعة الحوثى فى الجانب الإنسانى وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل منتظم.