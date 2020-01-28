شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: لم نسجل أى حالة إصابة بفيروس «كورونا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة الموريتانية أنها لم تسجل أى حالة إصابة بفيروس «كورونا» المنتشر فى الصين، ومناطق أخرى من العالم، وقالت الوزارة - فى بيان نشر اليوم الثلاثاء فى نواكشوط - إنها وضعت شبكة اتصال يومية تربط بين كافة المستشفيات والنقاط الصحية لتبادل المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي، مشيرة إلى أنها فور علمها بانتشار المرض شكلت خلية متعددة الأطراف لمتابعة التطورات المرتبطة بالأمر، واقتراح الإجراءات التى يلزم اتخاذها لتأمين البلاد من دخول مشتبه بهم ومراقبة الوضع على الأرض.

وأوضحت الوزارة أن الخلية تقوم على مدار الساعة بإعداد تقرير يومى عن الحالة الصحية، ومراقبة المعابر الحدودية، لافتة إلى أنها وضعت «كاميرات حرارية» للكشف عن المرض فى كل من مطار نواكشوط الدولى ومطار نواذيبو الدولي، فضلا عن المعبر البرى مع المملكة المغربية فيما سيتم وضع أخرى فى روصو.

رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع من تفشي فيروس "كورونا" الجديد الناشئ في الصين، على النطاق العالمي، من "معتدل" إلى "مرتفع".

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وأشارت "الصحة العالمية" في تقديراتها السابقة، إلى أن خطر سلالة فيروس "كورونا" 2019-nCoV "مرتفع للغاية بالنسبة للصين، ومرتفع للمنطقة، ومعتدل على المستوى العالمي".

وأوضحت المنظمة أمس في بيان لها، أنها "صححت الخطأ في الصيغة" الوارد في تقريرها السابق بشأن المسألة.

من جانبه، اعتبر رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغييف، أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد بالوتيرة الحالية قد يؤدي إلى انتشار المرض على الصعيد العالمي بحلول مارس المقبل.