شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. لحظة سقوط طائرة عسكرية فى الجزائر.. وتبون يعزى أسرتى الطيارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، عن حزنه لسقوط وتحطم طائرة عسكرية فى مدينة عين الزيتون بولاية أم البواقى شرق الجزائر، مقدمًا التعازى لأسرة الطيارين الشهيدين.

وقال حساب الرئيس عبر تويتر: "أعزى نفسى وأعزى عائلتا الطيارين، ضحية الحادث المأساوى لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقى، كما أعزى كافة أفراد الجيش الوطنى الشعبى، رحم الله الشهيدان وأسكنهما فسيح جنانه، وألهم ذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".



رئيس الجزائر

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، أن طائرة عسكرية سقطت بمنطقة عين الزيتون شرقى البلاد، فيما لم يكشف بعد عن سبب تحطمها.

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وأضافت أن قائد الطائرة ومرافقه قتلا بعد أن سقطت الطائرة المنكوبة، وهى مقاتلة من نوع سوخوى "سو 30"، بمنطقة عين الزيتون بأم البواقى شرق الجزائر.



