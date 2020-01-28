شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تصدر بياناً بشأن فايروس كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدرت وزارة الصحة، ، بياناً بشأن فيروس كورونا الجديد، مؤكدة اتخاذ عدة قرارات تخص الإجراءات الوقائية في جميع المنافذ وإكمال الاجراءات اللازمة لنقل الجالية العراقية الموجودة في مدينة اوهان الصينية إلى بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته السومرية نيوز نسخة منه، ان "وزير الصحة رئيس اللجنة العليا لمتابعة موضوع انتشار فيروس كورونا ترأس اجتماعاً تمّت خلاله مناقشة الموضوع من كافة جوانبه واتخذت عدة قرارات تخص الإجراءات الوقائية في جميع المنافذ الحدودية والاستعدادات للوقاية والتوعية داخل العراق ومن أهمها إكمال الاجراءات اللازمة لنقل الجالية العراقية الموجودة في مدينة اوهان الصينية إلى بغداد".

وأضافت أنه "تم استكمال التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والنقل والجهات المعنية الأخرى وسيكون هناك فريق طبي متخصص لمرافقة الجالية على متن الطائرة العراقية الخاصة التي ستنقلهم مباشرة من الصين الى بغداد وكذلك إكمال الإجراءات اللازمة لاستقبالهم في بغداد وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لهم لمتابعة حالتهم اولا بأول داخل البلاد فضلاً عن الاستعدادات المتخذة سابقا حول الموضوع"

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وكانت منظمة الصحة العالمية أثناء انتشار السارس في عامي 2002 و2003 انتقدت بكين بشدة لتأخّرها في إعطاء الإنذار ومحاولتها التستر على حجم الوباء.

وتعرضت المنظمة هي أيضا لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة، واعتبر منتقدوها أنها بالغت في تحذيراتها أثناء انتشار فيروس "إتش 1 إن 1" عام 2009 واتهموها لاحقا أثناء تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا (2014) بأنها لم تعمد إلى إجراء تقييم لحجم الأزمة قبل تفاقمها.