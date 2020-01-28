عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واتس آب يتوقف عن العمل على عدد من الهواتف الذكية بعد أيام

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تطبيق واتس آب أنه سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهيرة هذا الأسبوع، فاعتبارًا من 1 فبراير، لن يكون بإمكان مستخدمى واتس آب على العديد من أجهزة أيفون و أندرويد الذكية إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، وتشمل الهواتف الذكية المتأثرة تلك التى تعمل على إصدارات أندرويد 2.3.7 والإصدارات الأقدم، وأجهزة أيفون على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم.



لحسن الحظ، تتوافق معظم الهواتف الذكية مع أنظمة تشغيل أكثر حداثة، لذلك يجب أن تكون قادرًا على تحديث جهازك قبل الأول من فبراير، فعلى سبيل المثال، يتوفر نظام التشغيل iOS 9 لأجهزة أيفون التى تعود إلى أيفون 4s.

لمعرفة أى نظام تشغيل يستخدمه أيفون الخاص بك، كل ما عليك فقعله هو التوجه إلى الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرنامج، وسيتم عرض الإصدار الحالى لديك.

وفى الوقت نفسه، على أندرويد، يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم حول الهاتف، ثم معلومات البرنامج.

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وتأتى هذه الأخبار بعد أيام قليلة من توقف واتس آب عن دعم هواتف ويندوز الذكية، إذ قال واتس آب: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019 ، وقد لا يتوفر واتس آب فى متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2019."

ويأتى التغيير بعد فترة وجيزة من تقرير WABetaInfo الذى أشار إلى أن ميزة Dark Mode وصلت أخيرًا إلى اختبار الإصدار التجريبى من نظام أندرويد.

وأوضحت WABetaInfo: "اليوم هنا ويسعدنا جدًا أن نعلن أن واتس آب سيطرح أخيرًا، ولجميع مستخدمى الإصدار التجريبى من نظام أندرويد، ميزة Dark Theme!"

كما يوحى الاسم، فإن الوضع المظلم يغير لون خلفية نافذة التطبيق إلى اللون الأسود، مما يجعل الأمر أكثر سهولة على العينين - خاصة عند استخدام هاتفك فى المساء.

يشير التقرير إلى أنه سيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين ثلاثة سمات على واتس آب، الأولى المسمى Light Theme ، هو السمة المعتادة فى التطبيق، فى حين أن Dark Theme ستحول تطبيقك إلى ألوان زرقاء داكنة، كما يمكن للمستخدمين اختيار Set by Battery Saver ، حيث سيتحول التطبيق تلقائيًا إلى السمات الخفيفة أو الداكنة استنادًا إلى إعدادات Battery Saver.