عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تجهز مفاجأة لمستخدمى هواتف أيفون القديمة

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

من المعروف عن شركة أبل أنه عند إعلانها عن نظام تشغيل iOS جديد، فهناك بعض طرازات هواتف أيفون التى تصبح قديمة وتخرج من الدعم، وتصبح خارج قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على نظام التشغيل الجديد، فعلى سبيل المثال، عند طرح نظام التشغيل iOS 13، أخرجت أبل كل من هواتف iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus من قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على التحديث الجديد.



وبحسب موقع TOI الهندى، فإذا صدق تقرير جديد من موقع iPhonesoft التقني، فقد لا تتخلى أبل عن أي هاتف أيفون هذا العام، فوفقًا للتقرير، ستكون جميع أجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 13 الآن مؤهلة للحصول على تحديث iOS 14، وتشمل القائمة iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone X وiPhone 8 Plus وiPhone 7 وiPhone 7 Plus وiPhone 6s وiPhone 6s Plus وiPhone SE وiPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

وإلى جانب أجهزة أيفون المذكورة أعلاه، فإن هواتف iPhone 2020 التي تشمل جميع طرز iPhone 12 وإصدارات iPhone - iPhone SE 2 أو iPhone 9 ستحصل عليه، كذلك فيجب ملاحظة أنiPhone SE، مدرج أيضًا في قائمة أيفون التي تتوافق مع نظام التشغيل iOS 14، ومع ذلك يشير التقرير إلى أن أبل قد تتخلى عن iPhone SE الذي يعمل بشريحة معالج A9 إذا واجه أي عقبة.

ومن المتوقع أن تعرض أبل لأول مرة نظام iOS 14 الخاص بها في مؤتمر المطورين العالمي الذي من المتوقع أن يحدث في يونيو 2020، ويلقي التقرير أيضًا بعض الضوء على تحديث iPadOS التالي، فوفقًا للتقرير، على عكس ما كان عليه الحال في أجهزة أيفون، لن تتلقى جميع أجهزة iPadOS 13 التحديث التالي، حيث يشير التقرير إلى أن أبل قد تلغي تدريجياً جهاز iPad mini 4 وiPad Air 2.

وللتذكير، تم إطلاق iPad mini 4 في سبتمبر 2015، وهو مدعوم من شرائح أبل A8، بينما تم إطلاق iPad Air 2 في أكتوبر 2014 ويأتي مدعوم من شرائح A8X.