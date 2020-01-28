شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يوجه بـ 9 ملايين للمتضررين من الأمطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات بقيمة 9 ملايين درهم للمتضررين من الأمطار، التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، وتسببت في وقوع أضرار في ممتلكات بعض المواطنين بمناطق متفرقة من الإمارة.

وقامت اللجنة التي وجه سموه بتشكيلها لحصر وتقييم الأضرار التي خلفتها الأمطار، وتضم في عضويتها مديري عموم الدوائر والهيئات المحلية المعنية بالإمارة، بحصر وتقييم الأضرار ضمن تقرير متكامل تم رفعه إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك بعد تنفيذها جولات ميدانية في جميع أنحاء الإمارة، ولقائها الأسر المواطنة التي تضررت منازلها وممتلكاتها.

ويأتي قرار سموه بهدف توفير مختلف سبل الدعم السريع للأفراد والأسر لمواجهة أي طوارئ، ومساعدتهم على تخطيها بما يضمن لهم أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، توماس سباستيان قس كنيسة «سانت أنتوني» الكاثوليكية برأس الخيمة.

وخلال اللقاء، أكد سموه، أن دولة الإمارات تُشكل منذ تأسيسها منارة للسلام والأخوة الإنسانية، انطلاقاً من قيم الاحترام والتسامح التي أرساها الآباء المؤسسون لتجعل من الدولة وجهة حضارية ونموذجاً عالمياً للتعايش السلمي.

من جانبه عبر القس توماس سباستيان عن بالغ الشكر وخالص التقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر ، معبراً عن فخره لكونه جزءاً من هذا المجتمع المتسامح والمنفتح الذي يمثل صورة فريدة للمجتمعات الحضارية والإنسانية. ويضم مجمع الكنائس في رأس الخيمة، ثماني كنائس هي كنسية الكاثوليك «سانت أنتوني»، وكنيسة السيدة العذراء، والملاك ميخائيل القبطية المصرية، وكنيسة «مار توما» للهنود الأرثوذكس، وكنيسة السريان الأرثوذكس «مار جاورجيوس»، وكنيسة سانت ماري للهنود الأرثوذكس، وكنيسة سانت لوكس للإنجيليين، وكنيسة السبتيين (اليوم السابع)، وكنيسة البروتستانت (المسيحية المتحدة).

ويمتد المجمع على مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع، وتتميز الكنائس الثماني بهندستها المعمارية الرائعة. (وام)