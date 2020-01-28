شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يمنح سلطان الرميثي وسام العلوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش المجتمعي.

سلم الوسام نيابة عن الرئيس السيسي.. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية خلال فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر يومين.

شمل التكريم أيضاً عدداً من علماء الأمة الإسلامية والشخصيات والهيئات التي أسهمت بدور فاعل في جهود التجديد ونشر الفكر الوسطي الإسلامي المستنير. (وام)

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