هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم سوارة Redmi الذكية القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.
رصدت سوارة Redmi الذكية المرتقبة في تطبيق Mi Fit، حيث كشفت الصور المسربة عن تصميم مستطيل للسوارة الذكية، مع تصميم واضح للإطارات، كما تتميز السوارة الذكية باللون الأسود.
أشار Lu Weibing في شهر نوفمبر الماضي إلى خطط الشركة لإطلاق ساعة ذكية قريباً، واليوم تظهر أول الصور التي تكشف عن سوارة Redmi الذكية لتتبع اللياقة البدنية، والتي تم مشاركتها عبر Digital Chat Station على موقع Weibo.
وتظهر السوارة الذكية بشاشة مستطيلة بحجم صغير، مع إطارات بتصميم سميك، كما تأتي السوارة الذكية بزر capacitive إلى أسفل الشاشة، والذي يظهر كخط رفيع باللون الأبيض.
كما كشفت التسريبات عن ميزة تغيير أوجه السوارة الذكية، أيضاً تضم السوارة الذكية ميزة التنبيهات، وإستشعار معدل ضربات القلب، ومن المقرر أيضاً أن تدعم السوارة الذكية تقنية NFC للدفع، والتحكم في تشغيل الموسيقى.
وتشير التوقعات إلى أن Redmi ستقدم سوارتها الذكية للأسواق بمستوى تسعير أقل من إصدارات شاومي من سلسلة Mi Band، ومن المتوقع أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد إطلاق السوارة الذكية رسمياً.
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هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم سوارة Redmi الذكية القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.
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