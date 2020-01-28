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هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد عل دعم iOS 14 للأجهزة التي تعمل حالياً بنظام iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً على أن الإصدار القادم من نظام iOS 14 يدعم الأجهزة التي تعمل الآن بالفعل بتظام تشغيل iOS 13، كما كشف عن قائمة للأجهزة والهواتف التي تحصل لاحقاً على تحديث iOS 14 عند إنطلاقه رسمياً.
تستعد شركة ابل للإعلان الرسمي عن إطلاق تحديث iOS 14 خلال فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC الذي يعقد في شهر يونيو، ولقد جاء التقرير الأول عن تحديث iOS 14 خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي أكد على أن ابل تخطط لمنع تشغيل المميزات الجديدة للتحديث إفتراضياً.
وفي تقرير جديد نشر اليوم تم التأكيد على خطط ابل لإطلاق تحديث iOS لكافة الأجهزة التي تعمل بالفعل بالإصدار السابق، والتي تشمل كلاً من هاتف iPhone 6s، و iPhone SE إلى جانب الجيل السابع من أجهزة iPod touch.
الأجهزة التي تدعم تحديث iOS 14
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- الجيل السابع من أجهزة iPod touch
بينما يدعم نظام iPadOS 14 بعض الأجهزة التي تعمل بالإصدار السابق، بينما يتوقف عن دعم كلاً من أجهزة iPad mini 4 وأيضاً iPad Air 2 التي تعمل برقاقات Apple A8 وA8X.
الأجهزة التي تدعم تحديث iPadOS 14
- iPad Pro 12.9
- iPad Pro 11
- iPad Pro 10.5 للعام 2017
- iPad Pro 9.7 للعام 2016
- iPad 10.2
- iPad 9.7 للعام 2018
- iPad 9.7 للعام 2017
- iPad mini للعام 2019
- iPad Air للعام 2019.
المصدر
هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد عل دعم iOS 14 للأجهزة التي تعمل حالياً بنظام iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.