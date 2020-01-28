شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الموريتانى يؤكد سعى بلاده لزيادة الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الزراعة الموريتاني ، الدي ولد الزين، إن بلاده تسعى لرفع إنتاجها الزراعي ، مع مراعاة الجودة والقدرة التنافسية.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير الموريتاني بمناسبة إطلاق مشروع للري جنوب البلاد، وفقا لما نقلته الإذاعة الموريتانية.
وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء الحواجز لتغذية البحيرات الجوفية ووحدات للري الجماعي وتحسين الإنتاجية وإدخال أصناف جديدة وتثمين إنتاج التمور عبر المعالجة والحفظ عن طريق زيادة طاقة تخزين وحدة حفظ التمور في شركة تمور موريتانيا لتصل إلى ألف طن، كما سيتم إنشاء 14 واحة جديدة على مساحة إجمالية تصل ثلاثمائة هكتار هذه السنة.
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