أردوغان: ينبغي إيقاف حفتر عن انتهاك وقف إطلاق النار في ليبيا

أنقرة/ أنس قبلان/ الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة إيقاف اللواء المتقاعد خليفة حفتر الفار من موسكو وبرلين عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة، خلال توجهه من الجزائر إلى غامبيا.

وقال أردوغان " ينبغي إيقاف حفتر الفار من موسكو وبرلين عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية".

وتابع "حفتر يقوم بممارسات شنيعة في ليبيا ونحن نتابعها وسنواصل حتى النهاية القيام بما يلزم".

وأضاف أن الجزائر أحد أهم الدول المجاورة لليبيا، ويمكنها لعب دور هام في العملية السياسية هناك.

وأوضح أنه بحث الوضع في ليبيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أجرت زيارة إلى تركيا الأسبوع الفائت.

وأضاف "قلت لميركل بشكل واضح وصريح بأنهم يقفون في المكان الخاطئ، فحفتر كذاب، وأنهم يمنحون فرصة لتدليل هذا الكاذب، فمصر وحكومة أبوظبي أكبر داعمين له، وروسيا هناك من خلال مرتزقة "فاغنر" التي تدعمها حكومة أبوظبي على الصعيد المالي".

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وتابع "جميع الأسلحة والذخائر التي تصل إلى هناك (ليبيا) تقدمها حكومة أبوظبي، وطبعا شراء السلاح ليس صعبا لتوفر المال، وليس مهما من أي دولة يتم شراء السلاح".

وأردف "لكن رغم ذلك، لم يحقق حفتر مآربه هناك، وطبعا كان مهما صمود حكومة الوفاق الوطني، لا سيما وجود (رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز) السراج على رأس قواته".

وشدد أن السراج قدم امتحانا ناجحا في موسكو، وانحاز للاتفاق في برلين، وأما الطرف الأخر (حفتر) فلم ينحاز للاتفاق.

وأكد أن الألاعيب ذاتها يتم تنفيذها في مجلس الأمن الدولي، وأنه بحث الموضوع مع (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش.

وأعرب عن ثقته بأن المسار في ليبيا سيتطور لصالح حكومة الوفاق الوطني مع كل يوم يمر، "ومثال على ذلك استعادة قوات الوفاق أمس منطقة خسرتها لصالح قوات حفتر".

وحول علاقات بلاده الاقتصادية مع الجزائر تطرق أردوغان، إلى عقد إقامة مصنع شركة للبتروكيماويات بين شركة المحروقات الحكومية الجزائرية "سوناطراك" والتركية "رونيسانس" في ولاية أضنة جنوبي تركيا بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن المشروع سيؤثر ايجابا على عجز الحساب الجاري في تركيا، وسيتم الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.