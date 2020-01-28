محمد بن زايد: علاقاتنا بكازاخستان تتسـم بالقـوة والعمق والخصوصيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق عدة أيام.وأجريت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية كازاخستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، واصطفت ثلة من حرس الشرف وفرقة الفنون الشعبية ترحيباً بزيارته، وبعدها صافح قاسم جومارت توكاييف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار المسؤولين المرافقين لرئيس كازاخستان، ولوّحت مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بالزيارة.وقد كان في الاستقبال، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وفارس المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية، وعدد من المسؤولين.فيما يضم الوفد المرافق للرئيس، مختار تيليوبيردي وزير الخارجية، ومورات نور توليوف مساعد الرئيس، وقانات بوزيمبايف مساعد الرئيس، وألتاي كولجينوف عمدة العاصمة مدينة نور سلطان، وقايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، وباخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل، وأسقار جوماجالييف وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الفضاء الجوي، ونورلان نوجاييف وزير الطاقة وايرلان باتاكوف، رئيس الشؤون الرئاسية، ومادي أتامقولوف رئيس المراسم الرئاسية، وتيمور سليمينوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية وقالم وخانبيت قاسيموف رئيس جهاز الحرس الوطني، وإيرميك ساجيمبايف رئيس الحرس الرئاسي، وبيريك والي المتحدث الصحفي باسم الرئيس، وماديار مينيلبيكوف سفير كازاخستان لدى الدولة وعدداً من المسؤولين.



جلسة مباحثات رسمية



وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مباحثات رسمية مع قاسم جومارت توكاييف.

وتناولت المباحثات بين الجانبين التي عقدت في قصر الوطن في أبوظبي العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، ودفعها إلى الأمام؛ لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي بداية المباحثات، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برئيس كازاخستان، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية كازاخستان، وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وقال سموه مخاطباً قاسم جومارت توكاييف: «أود من فخامتكم نقل تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، وتحياتي إلى «أبو الأمة» الصديق العزيز نور سلطان نزار باييف، الذي كان له دور متميز مع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - في تعزيز العلاقات بين الإمارات وكازاخستان؛ من خلال علاقة الصداقة القوية التي ربطت بين الزعيمين التاريخيين لسنوات طويلة».

وأشار سموه إلى أن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان - منذ إقامتها - تتسم بالقوة والعمق والخصوصية، وأن دولة الإمارات تعطي أهمية كبيرة للعلاقات مع جمهورية كازاخستان، خاصة أن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة ومتنوعة، وأشاد سموه بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، الذي عقد في أبوظبي خلال شهر سبتمبر/‏‏أيلول 2019.



التبادل التجاري



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. أن التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان تطور وتضاعف خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لكازاخستان عربياً، كما تعد كازاخستان المركز الرئيسي للاستثمارات الإماراتية في منطقة آسيا الوسطى.

ونوه سموه إلى التعاون الكبير بين الإمارات وكازاخستان في مجال الفضاء، مشيراً إلى انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي من قاعدة «بايكونور الفضائية» الكازاخية.. مؤكداً أن الإمارات حريصة على توسيع وتعميق هذا التعاون في مجال الفضاء مع كازاخستان خلال الفترة القادمة.

وحول التوترات التي تشهدها المنطقة، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مبادئ دولة الإمارات الثابتة، القائمة على الالتزام بدعم السلام، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز التسامح والتعايش على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف سموه: إن الإمارات وكازاخستان تعملان على تعزيز العمل المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي، والحفاظ على وحدة المنظمة، وتفعيل دورها في مواجهة التحديات، مؤكداً أن كازاخستان تعد ركناً مهماً من أركان العمل الإسلامي المشترك.

وعبر سموه عن ثقته الكاملة في أن زيارة رئيس كازاخستان لدولة الإمارات، تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالعلاقات في المجالات كافة إلى مستويات أعلى.

من جانبه، أعرب رئيس كازاخستان عن شكره وتقديره لكرم الضيافة، وحسن الاستقبال، وقال: «إن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى بصفتي رئيساً لكازاخستان، وتدل على أنها من أولويات السياسة لدينا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «أنتهز هذه الفرصة لأنقل تحيات الرئيس الأول نور سلطان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».



علاقات متميزة



وقال: «إن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان متميزة، وبفضلها وصلنا إلى نتائج ملموسة أشرتم إليها سموكم في حديثكم». وأضاف الرئيس قاسم جومارت توكاييف: «تربطنا علاقات الصداقة المخلصة، وثقتي كاملة في أن آفاق العلاقات بيننا واسعة وكبيرة، وهدف زيارتي إعطاء دفعة جديدة من التقدم لهذه العلاقات».

وذكر «أن الوقت لا يتوقف؛ ولذلك لابد أن نبحث عن سبل جديدة من التعاون والتفاعل بيننا».

وأشار إلى «أن دولة الإمارات تحتفل العام المقبل بالذكرى ال50 وجمهورية كازاخستان بالذكرى ال30 للاستقلال؛ وهي مرحلة مهمة لكازاخستان».

وأضاف: «خلال ال28 عاماً من إقامة العلاقات الدبلوماسية، التي أرسى قواعدها الرئيس الأول نور سلطان والمغفور له الشيخ زايد، تأسست علاقات قوية وصلبة، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وهناك نشاط كبير بين رجال الأعمال بين البلدين.

مشيراً إلى أن هناك 350 مؤسسة مشتركة بيننا، ولا بد أن نشير إلى مجمع أبوظبي بلازا الذي سيكتمل بناؤه في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان قريباً».

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق.

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سجل كبار الزوار



ودون رئيس كازاخستان في سجل كبار الزوار في قصر الوطن كلمة، أكد خلالها «تميز العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن ثقته بتطور هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع في مختلف المجالات».

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وقاسم جومارت توكاييف، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وكازاخستان، لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

وشملت مراسم تبادل مذكرات التفاهم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال صناعات البتروكيماويات تبادلها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ونورلان نوجاييف وزير الطاقة في كازاخستان، ومذكرة تفاهم في المجالات التجارية تبادلها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الدولة، وباخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل،

إضافة إلى مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ومركز أستانا المالي الدولي، تبادلها مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وقايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في وزارة التجارة والتكامل.

(وام)