ملتقى الزفاف العالمي بدبي يستقبل 75 خبيراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، مؤخراً، الدورة الثالثة من ملتقى الزفاف العالمي «Dubai Global Wedding Excellence» في إطار الجهود التي تقوم بها دبي؛ لجذب منظمي حفلات الزفاف، واستقطاب المزيد من الزوّار.

شارك في الملتقى 75 من كبار منظمي حفلات الزفاف والخبراء من حول العالم، وتضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية لعدد من المواقع والفعاليات في عدد من الفنادق الرئيسية والمعالم البارزة في دبي، بالتعاون مع الشركاء في السياحة والضيافة والفعاليات والترفيه.

واستضاف الملتقى ندوة شارك فيها نخبة من الخبراء؛ حيث ناقشوا خلالها أحدث التوجّهات والتحدّيات التي يواجهها قطاع تنظيم حفلات الزفاف، إضافة إلى ورشة عمل واجتماعات بين المشاركين وموردي خدمات الزواج في دبي.

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: سعدنا باستضافة الدورة الثالثة من هذا الملتقى الناجح، وتمكّنا من استعراض مقوّمات دبي أمام شخصيات مهمّة ومؤثّرة في هذا القطاع، وكذلك تعريفهم بإمكانات دبي في مجال استضافة وتنظيم حفلات الزفاف، ويبحث منظّمو هذا النوع من الحفلات دائماً عن أفكار جديدة تبقى ذكرياتها خالدة في الأذهان. وتمكّن الخبراء خلال مشاركتهم في الملتقى، وتواجدهم في دبي من التعرّف إلى مقوّمات وإمكانات المدينة المتعدّدة، وما تقدّمه من خدمات متميّزة.

وأضاف: في الوقت الذي نسعى به للاستفادة من كافة الفرص المتاحة؛ لتنويع قاعدة زوّار دبي، فإننا نبذل جهوداً حثيثةً؛ لتعزيز مكانة المدينة كوجهة مميّزة لإقامة حفلات الزفاف، وتوفير الفرص المناسبة لمنظّمي الحفلات؛ للاستفادة من الخدمات الراقية التي تقدّمها المدينة في مختلف المنشآت المتخصصة في استضافة الفعاليات، وكذلك الفنادق والمطاعم الراقية؛ لتنظيم أرقى حفلات الزفاف لعملائهم من حول العالم. ونتطلّع لإيجاد المزيد من الفرص، وكذلك التواصل مع مختلف منظّمي حفلات الزفاف؛ لتطوير هذا القطاع المهم في دبي.

وفيما يعمل «فعاليات دبي للأعمال» على ترسيخ مكانة المدينة كمركز للمعرفة، ووجهة رائدة في استضافة الفعاليات والمؤتمرات؛ فإنه يحرص في ذات الوقت على العمل عن قرب مع الشركاء؛ لاستعراض مقوّمات قطاعي السياحة والضيافة في المدينة، بما فيها الفنادق الفخمة، وسهولة الوصول إلى المدينة، وأماكن استضافة الفعاليات المميّزة، وبنيتها التحتية القويّة، وعلى مدار الأشهر المقبلة، يستضيف وفوداً من الخبراء من منطقة أوروبا الغربية، وروسيا، والهند، وسيتم التواصل مع خبراء فعاليات الأعمال في أسواقهم؛ من خلال الجولات التعريفية، وكذلك المشاركة في المعارض الكبرى.